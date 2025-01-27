«Зенит» проиграл два товарищеских матча за день

Сегодня, 27 января, «Зенит» провёл два товарищеских матча: с московским «Динамо» и ереванским «Ноа». Игры проходили на поле в центре Aspire, расположенном в Дохе (Катар). В обеих встречах санкт-петербургский клуб уступил.

В первом матче дня с московским «Динамо» «Зенит» проиграл со счётом 1:3, единственный гол команды забил нападающий Александр Соболев. Во второй встрече санкт-петербургский клуб уступил армянскому клубу «Ноа» со счётом 1:2. В составе российской команды отличился полузащитник Александр Ерохин.

Напомним, на зимний перерыв текущего сезона Российской Премьер-Лиги «Зенит» ушёл на втором месте в таблице. Команда Сергея Семака набрала 39 очков и уступает «Краснодару» лишь по дополнительным показателям.