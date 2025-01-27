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«Зенит» проиграл два товарищеских матча за день

«Зенит» проиграл два товарищеских матча за день
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Сегодня, 27 января, «Зенит» провёл два товарищеских матча: с московским «Динамо» и ереванским «Ноа». Игры проходили на поле в центре Aspire, расположенном в Дохе (Катар). В обеих встречах санкт-петербургский клуб уступил.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
27 января 2025, понедельник. 11:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва, Россия
0:1 Маричаль – 58'     0:2 Фомин – 70'     1:2 Соболев – 80'     1:3 Гладышев – 86'    
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
27 января 2025, понедельник. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
1 : 2
Ноа
Ереван, Армения
0:1 Грегориу – 30'     0:2 Баррозо – 70'     1:2 Ерохин – 75'    

В первом матче дня с московским «Динамо» «Зенит» проиграл со счётом 1:3, единственный гол команды забил нападающий Александр Соболев. Во второй встрече санкт-петербургский клуб уступил армянскому клубу «Ноа» со счётом 1:2. В составе российской команды отличился полузащитник Александр Ерохин.

Напомним, на зимний перерыв текущего сезона Российской Премьер-Лиги «Зенит» ушёл на втором месте в таблице. Команда Сергея Семака набрала 39 очков и уступает «Краснодару» лишь по дополнительным показателям.

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