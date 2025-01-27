Хомуха: «Зенит» начнёт поиск футболиста, чтобы усилить позицию правого защитника

Российский тренер Дмитрий Хомуха считает, что «Зенит» в ближайшее время начнёт поиск футболиста на позицию правого защитника, чтобы её усилить. Ранее стало известно, что защитник сине-бело-голубых Вячеслав Караваев пропустит около семи месяцев из-за повреждения ахиллова сухожилия.

«У «Зенита» позиция правого защитника является проблемной. Когда-то Мантуан закрывал её, но эта позиция для него непрофильная. Думаю, что «Зенит» сейчас начнёт поиск футболиста, чтобы её усилить. Если существует опция возвращения Адамова из аренды, это будет неплохой вариант для питерцев, тем более это российский защитник», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.