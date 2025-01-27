«Что ты делаешь, чудик?» Мексиканский стример жёстко раскритиковал Месси за жест фанатам

Мексиканский стример Майк La Máquina del Mal жёстко раскритиковал суперзвезду «Интер Майами» Лионеля Месси за жест в адрес фанатов клуба «Америка» во время товарищеского матча между командами, который прошёл 19 января и завершился победой представителей МЛС (2:2, 3:2 пен.).

Напомним, в первом тайме фанаты мексиканской команды освистывали звёздного форварда и глумились над ним. После забитого мяча аргентинец показал им три пальца, напомнив недоброжелателям, сколько раз его национальная команда выигрывала чемпионат мира. Затем Месси жестом показал, что у сборной Мексики не было побед на этом турнире.

«Что ты делаешь, чудик? Что ты делаешь? Он играл с «Америкой», которая не представляет всю Мексику, и он идёт и говорит болельщикам, что у его страны три победы на чемпионате мира, а у нас – 0. Какое это имеет отношение к делу? Ты играешь за «Интер Майами», а не за сборную Аргентины против Мексики или что-то подобное. Это всё мимо кассы.

В сказки о том, что «Месси такой хороший», «Месси такой щедрый», «он лучший человек в мире», верит его чёртова мать. В такие дни он демонстрирует своё истинное лицо, и становится очевидным, что у него есть что-то личное против Мексики», – сказал стример на своём YouTube-канале.

Напомним, Месси пополнил состав «Интер Майами» в июле 2023 года. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца 2025 года.