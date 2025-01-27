Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Кадисия — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Что ты делаешь, чудик?» Мексиканский стример жёстко раскритиковал Месси за жест фанатам

«Что ты делаешь, чудик?» Мексиканский стример жёстко раскритиковал Месси за жест фанатам
Аудио-версия:
Комментарии

Мексиканский стример Майк La Máquina del Mal жёстко раскритиковал суперзвезду «Интер Майами» Лионеля Месси за жест в адрес фанатов клуба «Америка» во время товарищеского матча между командами, который прошёл 19 января и завершился победой представителей МЛС (2:2, 3:2 пен.).

Напомним, в первом тайме фанаты мексиканской команды освистывали звёздного форварда и глумились над ним. После забитого мяча аргентинец показал им три пальца, напомнив недоброжелателям, сколько раз его национальная команда выигрывала чемпионат мира. Затем Месси жестом показал, что у сборной Мексики не было побед на этом турнире.

«Что ты делаешь, чудик? Что ты делаешь? Он играл с «Америкой», которая не представляет всю Мексику, и он идёт и говорит болельщикам, что у его страны три победы на чемпионате мира, а у нас – 0. Какое это имеет отношение к делу? Ты играешь за «Интер Майами», а не за сборную Аргентины против Мексики или что-то подобное. Это всё мимо кассы.

В сказки о том, что «Месси такой хороший», «Месси такой щедрый», «он лучший человек в мире», верит его чёртова мать. В такие дни он демонстрирует своё истинное лицо, и становится очевидным, что у него есть что-то личное против Мексики», – сказал стример на своём YouTube-канале.

Напомним, Месси пополнил состав «Интер Майами» в июле 2023 года. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца 2025 года.

Материалы по теме
Бекхэм раскрыл, где Месси планирует жить после завершения карьеры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android