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Хомуха — об Антоне Миранчуке: если едешь на запад, доказывай делом, а не разговорами

Хомуха — об Антоне Миранчуке: если едешь на запад, доказывай делом, а не разговорами
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Российский тренер Дмитрий Хомуха прокомментировал слухи, что руководство и тренерский штаб швейцарского «Сьона» недовольны игрой полузащитника Антона Миранчука. Напомним, ранее главный тренер Дидье Толо заявил, что действия футболиста недостаточно хороши для него.

«Мне сложно говорить, чем руководствовался Антон Миранчук, когда ехал в Швейцарию, ведь у него был ряд хороших предложений в России. По всей видимости, у «Локомотива» и у представителей футболиста были определённые сложности. Если едешь на запад, будь готов к тому, что никто и ничего не гарантирует — доказывай делом, а не разговорами. Миранчуку надо начать играть результативно, отдавая передачи и забивая, для чего его и подписали», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Антон Миранчук перешёл в швейцарский клуб осенью 2024 года в статусе свободного агента. Предыдущей командой россиянина был московский «Локомотив», воспитанником которого он является. В текущем сезоне Миранчук провёл за клуб в швейцарской Суперлиге девять матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями.

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