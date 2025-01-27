Молодёжную сборную России не допустили до участия в Евро-2027 и Олимпиаде-2028

Молодёжная сборная России по футболу до 21 года не допущена до отборочного этапа чемпионата Европы 2027 года и не выступит на летних Олимпийских играх в 2028 году в Лос-Анджелесе.

По информации, опубликованной на официальном сайте Футбольной ассоциации Уэльса (FAW), сборная России не попала в число участников отборочного турнира. Следовательно, она не сможет принять участие в Евро-2027, на котором, в свою очередь, определятся участники футбольного турнира на Олимпийских играх 2028 года от зоны УЕФА.

Жеребьёвка отборочного турнира Евро-2027 состоится 6 февраля 2025 года в Ньоне (Швейцария). Сам чемпионат будет проходить в Албании и Сербии. Эти страны автоматически стали участниками турнира.

Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.