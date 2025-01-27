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Экс-тренер Караваева Гришин: после ахилла игроки не возвращаются на свой прежний уровень

Экс-тренер Караваева Гришин: после ахилла игроки не возвращаются на свой прежний уровень
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Экс-тренер в молодёжной команде ЦСКА Александр Гришин дал неутешительный прогноз о восстановлении своего бывшего подопечного, защитника «Зенита» Вячеслава Караваева, который перенёс операцию после разрыва ахиллова сухожилия, полученного на сборах в Катаре.

«Разрыв ахилла — очень серьёзная травма. Это повреждение хуже травмы крестообразных связок. Ахилл — это сухожилие, и при высоких нагрузках может повториться вся неприятная история. У меня тоже были проблемы с ахиллом, но разрыва не было.

Славе почти 30 лет — он уже заработал себе на жизнь. После таких травм очень тяжело восстанавливаться. Дай бог, чтобы он восстановился и вернулся в команду. Но после «крестов» и ахилла футболисты не возвращаются на свой прежний уровень — физиологию не обманешь. Пока он восстановится, ему исполнится 31, а ещё будет приходить в норму два года. Если он захочет играть в условном «Оренбурге», сможет. Но ему будет тяжело тянуть высокий уровень. Хотя он ещё может выйти на прежний уровень, но всё зависит от организма», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне 29-летний Караваев провёл 18 матчей за «Зенит» во всех турнирах, не записав на свой счёт результативных действий.

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