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Колыванов: «Спартак» может подождать с продажей Бабича — осталось играть четыре месяца

Колыванов: «Спартак» может подождать с продажей Бабича — осталось играть четыре месяца
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Бывший футболист сборной России, ныне тренер Игорь Колыванов посоветовал «Спартаку» не торопиться с продажей своего защитника Срджана Бабича.

«€ 10 млн за Бабича — это неплохие деньги за защитника. Если «Спартак» намерен его продать, надо найти ему замену. Но красно-белые хотят составить конкуренцию «Краснодару», «Зениту» и «Динамо». Осталось играть всего четыре месяца, поэтому «Спартак» может подождать с продажей Бабича», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к 28-летнему Бабичу со стороны неназванного клуба из Саудовской Аравии.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение Бабича с московским клубом рассчитано до лета 2026 года.

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