Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Кадисия — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Денис Бояринцев: сейчас многие легионеры приезжают в Россию в роли «пассажиров»

Денис Бояринцев: сейчас многие легионеры приезжают в Россию в роли «пассажиров»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский экс-футболист, ныне главный тренер волгоградского «Ротора» Денис Бояринцев рассказал, чем легионеры из нулевых отличаются от тех, которые приезжают в Россию сейчас.

«Когда в «Рубин» в нулевые приезжали Иржи Новотны, Томаш Чижек, Макбет Сибайя, Андрес Скотти, Рони, Калисто – это были легионеры самого высокого уровня. Они приехали в Россию не деньги зашибать и халтурить, а реально биться за команду, пахать, играть на благо результата, решать самые высокие задачи. Мы добывали победы вместе, никто из иностранцев не филонил, все трудились на равных.

Сейчас я вижу, что многие легионеры приезжают в Россию в роли «пассажиров». Чтобы просто пересидеть здесь, хорошо время провести, больших денег заработать. Некоторых тренироваться не заставишь, найдут любые отговорки», — приводит слова Бояринцева «Татар-информ».

Материалы по теме
Большая рокировка «Зенита» и продолжение чистки в «Спартаке». Трансферы РПЛ за неделю
Большая рокировка «Зенита» и продолжение чистки в «Спартаке». Трансферы РПЛ за неделю
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android