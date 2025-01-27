Денис Бояринцев: сейчас многие легионеры приезжают в Россию в роли «пассажиров»

Известный российский экс-футболист, ныне главный тренер волгоградского «Ротора» Денис Бояринцев рассказал, чем легионеры из нулевых отличаются от тех, которые приезжают в Россию сейчас.

«Когда в «Рубин» в нулевые приезжали Иржи Новотны, Томаш Чижек, Макбет Сибайя, Андрес Скотти, Рони, Калисто – это были легионеры самого высокого уровня. Они приехали в Россию не деньги зашибать и халтурить, а реально биться за команду, пахать, играть на благо результата, решать самые высокие задачи. Мы добывали победы вместе, никто из иностранцев не филонил, все трудились на равных.

Сейчас я вижу, что многие легионеры приезжают в Россию в роли «пассажиров». Чтобы просто пересидеть здесь, хорошо время провести, больших денег заработать. Некоторых тренироваться не заставишь, найдут любые отговорки», — приводит слова Бояринцева «Татар-информ».