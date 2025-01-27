Гришин — о снятии бана с ЦСКА: всегда будет уважение к таким людям, как Давила

Российский экс-футболист Александр Гришин прокомментировал снятие трансферного бана с московского ЦСКА со стороны ФИФА.

«Конечно, всегда будет уважение к таким людям, как Давила, который помог ЦСКА. Для армейцев очень хорошо, что сняли трансферный бан. Теперь будем ждать трансферов на вход, ведь нужны усиления. Каждый тренер хочет, чтобы команду усилили сильные футболисты. Это очень хорошая новость для ЦСКА», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее стало известно, что экс-нападающий красно-синих, ныне выступающий за мексиканскую «Америку», Виктор Давила оплатил долг ЦСКА в размере € 3,1 млн перед нидерландским «Херенвеном» за трансфер Чидеры Эджуке, который на данный момент выступает за испанскую «Севилью».