«Торпедо» сообщило о прекращении сотрудничества с защитником Никитой Калугиным

Московское «Торпедо» и защитник Никита Калугин расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба чёрно-белых.

С начала нынешнего сезона 26-летний футболист выступает на правах аренды за «Тюмень», в составе которой провёл четыре матча в рамках Первой лиги, не отметившись результативными действиями. Калугин официально стал игроком «Торпедо» в июне 2023 года, перейдя из нижнекамского «Нефтехимика».

Помимо вышеуказанных клубов, за свою карьеру Никита защищал цвета «Ленинградца», «Сочи» и московского «Динамо».

По итогам первой части сезона Первой лиги автозаводцы занимают второе место в турнирной таблице с 43 очками, уступая лишь калининградской «Балтике», на счету которой 45 баллов.