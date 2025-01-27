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Аршавин: Клаудиньо тормозил игру «Зенита», у него давно было желание уйти

Аршавин: Клаудиньо тормозил игру «Зенита», у него давно было желание уйти
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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин считает правильным решение «Зенита» расстаться с бразильским полузащитником Клаудиньо.

«Клаудиньо — суперигрок, но то, как он играл в последнее время… Мне кажется, это тормозило игру «Зенита» в контексте того, что у него всё равно было много мяча, а он играл глубоко и медленно развивал атаки. У него было давно желание уйти, но не всегда были хорошие сделки», — сказал Аршавин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Напомним, 22 января «Зенит» объявил о переходе Клаудиньо в «Аль‑Садд» из Катара.

В нынешнем сезоне 27-летний Клаудиньо сыграл за «Зенит» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и пятью результативными передачами.

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