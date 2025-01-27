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Тренер молодёжной сборной Узбекистана: у нас всегда было много талантливых игроков

Тренер молодёжной сборной Узбекистана: у нас всегда было много талантливых игроков
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Тренер молодёжной сборной Узбекистана Исломбек Исмоилов поделился мнением о переходе узбекистанского защитника Абдукодира Хусанова из «Ланса» в «Манчестер Сити».

«Переход Абдукодира в «Манчестер Сити», безусловно, шаг вперед для всего узбекского футбола. У нас всегда было много талантливых игроков, теперь об этом будет известно. Абдукодир — игрок с очень высоким потенциалом», — приводит слова Исмоилова «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, 20-летний Хусанов дебютировал в стартовом составе «Манчестер Сити» в матче с «Челси», где на второй минуте допустил ошибку, приведшую к забитому голу, а на четвёртой минуте получил жёлтую карточку. На 54-й минуте узбекского игрока заменили.

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