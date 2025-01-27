Дедушка Адамова — о возвращении Арсена в «Зенит»: мне ничего об этом не известно

Хайдар Алханов, дедушка 25-летнего защитника «Зенита» Арсена Адамова, прокомментировал возможное возращение своего внука в санкт-петербургский клуб из аренды в «Ахмате» на фоне новостей о травме защитника сине-бело-голубых Вячеслава Караваева.
– Ничего мне об этом не известно. Я с Арсеном не обсуждал. Он сегодня улетел на сборы в Турцию, а я дома сижу. Так что у меня нет никаких сведений по этому поводу.
– Что Арсен думает по поводу второй половины сезона?
– Не знаю. Не провоцируйте ни его, ни меня.
– Но есть возможность прервать аренду в «Ахмате»?
– Возможность есть, если они захотят. В контракте указано, что «Зенит» может забрать его в зимнем перерыве.
– Сам Арсен давал вам понять, что он хочет?
– Ничего не говорит. Пока он тренируется с «Ахматом», — приводит слова Алханова «РБ Спорт».
Ранее стало известно, что защитник «Зенита» Вячеслав Караваев пропустит около семи месяцев из-за повреждения ахиллова сухожилия.