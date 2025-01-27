Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Кадисия — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Белоус — о платеже Давилы «Херенвену»: для ЦСКА любые средства хороши

Юрий Белоус — о платеже Давилы «Херенвену»: для ЦСКА любые средства хороши
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший вице-президент московского «Локомотива» Юрий Белоус высказался о том, что экс-нападающий красно-синих, ныне выступающий за мексиканскую «Америку», Виктор Давила оплатил долг ЦСКА в размере € 3,1 млн перед нидерландским «Херенвеном» за трансфер Чидеры Эджуке, в результате чего с армейцев был снят трансферный бан со стороны ФИФА.

«В условиях жёстких санкций, когда мы не можем перевести деньги через SWIFT-системы, приходится правой рукой чесать левое ухо. Любые средства хороши, чтобы ЦСКА рассчитаться перед «Херенвеном», — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Таким образом, ЦСКА сможет регистрировать новичков в зимнее трансферное окно Российской Премьер-Лиги, которое будет открыто до 21 февраля 2025 года.

Материалы по теме
Хомуха — о снятии трансферного бана: Давила помог ЦСКА, о нём останется хорошая память
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android