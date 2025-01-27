Юрий Белоус — о платеже Давилы «Херенвену»: для ЦСКА любые средства хороши

Бывший вице-президент московского «Локомотива» Юрий Белоус высказался о том, что экс-нападающий красно-синих, ныне выступающий за мексиканскую «Америку», Виктор Давила оплатил долг ЦСКА в размере € 3,1 млн перед нидерландским «Херенвеном» за трансфер Чидеры Эджуке, в результате чего с армейцев был снят трансферный бан со стороны ФИФА.

«В условиях жёстких санкций, когда мы не можем перевести деньги через SWIFT-системы, приходится правой рукой чесать левое ухо. Любые средства хороши, чтобы ЦСКА рассчитаться перед «Херенвеном», — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Таким образом, ЦСКА сможет регистрировать новичков в зимнее трансферное окно Российской Премьер-Лиги, которое будет открыто до 21 февраля 2025 года.