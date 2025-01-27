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Сергей Семак прокомментировал два поражения «Зенита» за один день на сборах в Катаре

Сергей Семак прокомментировал два поражения «Зенита» за один день на сборах в Катаре
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги двух товарищеских матчей своей команды на сборе в Катаре, которые прошли сегодня, 27 января. Сначала сине-бело-голубые уступили столичному «Динамо» (1:3), после чего не справились с армянским «Ноа» (1:2).

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
27 января 2025, понедельник. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
1 : 2
Ноа
Ереван, Армения
0:1 Грегориу – 30'     0:2 Баррозо – 70'     1:2 Ерохин – 75'    
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
27 января 2025, понедельник. 11:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва, Россия
0:1 Маричаль – 58'     0:2 Фомин – 70'     1:2 Соболев – 80'     1:3 Гладышев – 86'    

«Когда планировали две встречи, мы всё-таки надеялись, что в нашем распоряжении будет больше здоровых игроков. Так сложилось, что Лобов прилетел сегодня рано утром и сыграл 90 минут. В этом отношении, конечно, пришлось сложно ребятам — по полному матчу провести. У нас не было возможности делать ротацию, но самое главное, что и в первой, и во второй встрече все живы-здоровы. Конечно, проигрывать никто не любит, но это этап подготовки. Я думаю, на данном этапе в таком результате нет ничего страшного.

Если говорить об итогах всего сбора, то самое негативное — это травмы. У Славы Караваева достаточно серьёзная, он выбыл надолго. Плюс Дима Васильев. В первый день и практически в последний — две травмы. У остальных игроков — микроповреждения, которые не позволили сегодня сыграть. Нуралы Алип восстанавливается после травмы, а Глушенков получил небольшое незначительное повреждение, поэтому поберегли этих ребят. Надеюсь, что к следующему сбору те игроки, на которых мы рассчитываем, будут готовы лучше и мы будем больше играть. Тот объём общей работы, которая была запланирована, мы в принципе выполнили. Ребята немножко отдохнут, и приступим ко второму сбору», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Напомним, ранее действующие чемпионы России провели две товарищеские встречи со сборной Иордании (1:0 и 1:1).

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