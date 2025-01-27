Аршавин: думаю, никто не расстроился от того, что Артур ушёл из «Зенита»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин считает, что никто не расстроился из-за ухода правого вингера Артура Гимарайнса из «Зенита». По словам Аршавина, у игрока не удалась игра в санкт-петербургской команде.

«Думаю, никто не расстроился от того, что ушёл Артур. Чемпионство принёс своим голом? Он два забил. Если морально легче так, что его взяли… Но в плане игры человек, который отдаёт только назад и поперёк, за € 15 млн… Я мог бы за 15 млн рублей так делать (улыбается).

У него не удалась игра в «Зените». Хорошо для клуба, что он ушёл и это произошло быстро. Ладно, если бы он пробовал и не получалось, отнимали мяч. Но человек всегда принимал мяч лицом к своим воротам», — сказал Аршавин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Напомним, «Зенит» объявил о переходе Артура в бразильский «Ботафого» 20 января.

Артур перешёл в «Зенит» из «Палмейраса» в январе 2024 года за € 15 млн. В текущем сезоне нападающий провёл 19 матчей за клуб во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и пятью результативными передачами. Всего в составе сине-бело-голубых Артур сыграл 36 встреч во всех соревнованиях, где забил семь голов и сделал шесть ассистов.