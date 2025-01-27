«Зенит» опубликовал обращение Вячеслава Караваева после операции

Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» в своём телеграм-канале выложил обращение защитника команды Вячеслава Караваева, который перенёс операцию после разрыва ахиллова сухожилия, полученного на сборах в Катаре. Ранее стало известно, что до конца сезона-2024/2025 футболист на поле не появится и пропустит по меньшей мере около семи месяцев.

«Всем привет! Сегодня мне сделали операцию, всё прошло успешно. Настроение боевое — хочу как можно скорее начать реабилитацию и вернуться в строй. Вернуться ещё сильнее. Чувствую вашу поддержку, она придаёт мне сил. Берегите себя!» — говорится в обращении Караваева.

В нынешнем сезоне 29-летний Караваев провёл 18 матчей за «Зенит» во всех турнирах, не записав на свой счёт результативных действий.