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«Зенит» опубликовал обращение Вячеслава Караваева после операции

«Зенит» опубликовал обращение Вячеслава Караваева после операции
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Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» в своём телеграм-канале выложил обращение защитника команды Вячеслава Караваева, который перенёс операцию после разрыва ахиллова сухожилия, полученного на сборах в Катаре. Ранее стало известно, что до конца сезона-2024/2025 футболист на поле не появится и пропустит по меньшей мере около семи месяцев.

«Всем привет! Сегодня мне сделали операцию, всё прошло успешно. Настроение боевое — хочу как можно скорее начать реабилитацию и вернуться в строй. Вернуться ещё сильнее. Чувствую вашу поддержку, она придаёт мне сил. Берегите себя!» — говорится в обращении Караваева.

В нынешнем сезоне 29-летний Караваев провёл 18 матчей за «Зенит» во всех турнирах, не записав на свой счёт результативных действий.

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