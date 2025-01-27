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Семак: на данном этапе выдерживать высокий игровой темп абсолютно невозможно

Семак: на данном этапе выдерживать высокий игровой темп абсолютно невозможно
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражений от московского «Динамо» (1:3) и армянского «Ноа» (1:2) в товарищеских матчах на сборах в Катаре ответил на вопрос, тяжело ли на данном этапе все 90 минут выдерживать высокий темп игры футболистам.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
27 января 2025, понедельник. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
1 : 2
Ноа
Ереван, Армения
0:1 Грегориу – 30'     0:2 Баррозо – 70'     1:2 Ерохин – 75'    
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
27 января 2025, понедельник. 11:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва, Россия
0:1 Маричаль – 58'     0:2 Фомин – 70'     1:2 Соболев – 80'     1:3 Гладышев – 86'    

«Это просто невозможно. И хорошо, что сейчас они не могут, потому что это этап подготовки. Конечно, если бы все выдерживали сегодня интенсивность игры по 90 минут, нужно было бы это только поддерживать. Мы только готовимся к сезону, поэтому естественно, что кто-то готов на 45 минут, кто-то — на 60. Так сложились обстоятельства, что сегодня ротацию провести не получилось.

Были ли разными задачи для футболистов, так как разные составы играли? Нет, задач не было разных. Главная задача — чтобы ребята получили нагрузку в игровом режиме, сыграли побольше. Мы запланировали два матча, поэтому получилось, что пришлось сегодня всем сыграть по 90 минут. Если бы ребята играли по 45 или по 60 минут, движение было бы чуть получше, конечно, сейчас на полную встречу кондиций не хватает. Но это нормально абсолютно и понятно», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Напомним, ранее действующие чемпионы России провели две товарищеские встречи со сборной Иордании (1:0 и 1:1).

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