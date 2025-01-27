Гришин: как Черчесову и Казахстану бороться, если Норвегия на три головы выше?

Российский экс-футболист Александр Гришин высказался об увольнении российского специалиста Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана.

«Конечно, после периода Адиева в сборной Казахстана у Станислава Черчесова не получилось. Но это сильный тренер, который будет востребован. Возможно, была договорённость, что, если появится интересное предложение, он уйдёт. Мы не знаем всех деталей.

Всегда говорят, что у тренера получается в одной команде, а в другой — нет. Можно быть хорошим тренером, но не приносить результата, потому что у тебя слабый состав и сильные соперники. Как Казахстану бороться, если сборная Норвегии на три головы выше? Тут не получилось, но получится в другом месте», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.