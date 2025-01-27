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Игрок «Ливерпуля» Гакпо: Слот — отличный тактик, думаю, мы хорошо вписываемся в систему

Игрок «Ливерпуля» Гакпо: Слот — отличный тактик, думаю, мы хорошо вписываемся в систему
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Нападающий английского «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Коди Гакпо считает, что подход главного тренера мерсисайдцев Арне Слота улучшил игру полузащиты «Ливерпуля».

«Он очень спокойный и уравновешенный. С ним можно поговорить о футболе, жизни, о чём угодно. Он отличный тактик, и я думаю, что мы хорошо вписываемся в его систему. Если вы посмотрите на нашу полузащиту — Кёртис [Джонс], Райан [Гравенберх], Доминик [Собослаи], Ватару [Эндо], [Харви] Эллиотт, Алексис [Мак Аллистер] — они все полноценные полузащитники. Они могут делать всё: бегать, выигрывать мячи и находить друг друга между линиями. С Клоппом мы чаще играли в длинную передачу, а затем боролись, но теперь, когда мы играем с большим терпением и более короткими передачами, вы можете в полной мере увидеть, насколько качественна наша полузащита», — приводит слова Гакпо The Players’ Tribune.

46-летний Арне Слот возглавил «Ливерпуль» летом 2024 года. Ранее специалист находился на посту главного тренера «Фейеноорда». В текущем сезоне «Ливерпуль» под руководством Арне Слота борется за четыре трофея, занимая на данный момент первые места в английской Премьер-лиге и в общем этапе Лиги чемпионов.

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