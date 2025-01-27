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Сергей Семак оценил дебют Луиса Энрике за «Зенит» в товарищеском матче с «Динамо»

Сергей Семак оценил дебют Луиса Энрике за «Зенит» в товарищеском матче с «Динамо»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал дебют за команду из Санкт-Петербурга нападающего Луиса Энрике, принявшего участие в сегодняшнем товарищеском матче с московским «Динамо» (1:3) на сборе в Катаре. В этой игре бразилец отыграл один тайм и не отметился результативными действиями.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
27 января 2025, понедельник. 11:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва, Россия
0:1 Маричаль – 58'     0:2 Фомин – 70'     1:2 Соболев – 80'     1:3 Гладышев – 86'    

«Он произвёл приятное впечатление. Конечно, надо смотреть, как он будет набирать форму — он тоже давно не тренировался и не играл. Конечно, для него это тоже первая игра. То, что он 45 минут сыграл, это хорошо. Мы планировали дать ему ещё меньше, 20-30 минут, чтобы дать немножко познакомиться с теми требованиями, с партнёрами. Но он выдержал 45 минут. Я думаю, что он будет работать. Постараемся, чтобы он как можно быстрее адаптировался и помогал команде своей игрой», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Напомним, «Зенит» объявил о переходе 24-летнего нападающего 20 января. Контракт футболиста сборной Бразилии с санкт-петербургским клубом рассчитан на четыре года с опцией продления на один сезон.

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