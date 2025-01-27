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Тимур Гурцкая рассказал, как «Динамо» удалось вернуть Бителло

Тимур Гурцкая рассказал, как «Динамо» удалось вернуть Бителло
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Агент Тимур Гурцкая ответил на вопрос, как московскому «Динамо» удалось вернуть полузащитника бело-голубых Бителло. Ранее игрок не явился на зимние сборы московского клуба в назначенные сроки и подключился к команде лишь вчера, 26 января.

«Думаю, здесь большая история лежит на «Ботафого». Клуб не захотел ссориться с российскими командами, судиться с игроком или «Динамо» и вообще кого-то украсть. Они увидели, что «Динамо» не отдаёт игрока просто так.

Думаю то, что [Павел] Пивоваров (генеральный директор «Динамо». — Прим. «Чемпионата») отправил письмо во все команды, не сыграло такой роли, как то, что понимают все в футбольном сообществе: украдёшь футболиста — украдут у тебя. И это всё закончится войной», — сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Ранее стало известно, что 25-летний футболист не явился на сборы в «Динамо» и остался в Бразилии после своего отпуска. В российских СМИ появлялась информация, что Бителло планирует покинуть клуб. Также сообщалось, что «Ботафого» сделал несколько предложений бело-голубым по переходу полузащитника. В то же время «Динамо» отправило уведомление в бразильские клубы, заявив, что не давало разрешения на ведение переговоров с игроком. Контракт Бителло с московским клубом действует до лета 2028 года.

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