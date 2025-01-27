Дубль Обамеянга принёс «Аль-Кадисии» победу над «Аль-Хилялем» в Саудовской лиге
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В Эль-Хубаре завершился матч 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором местная «Аль-Кадисия» нанесла поражение «Аль-Хилялю» из Эр-Рияда со счётом 2:1.
Саудовская Аравия — Про-Лига . 17-й тур
27 января 2025, понедельник. 20:00 МСК
Аль-Кадисия
Эль-Хубар
Окончен
2 : 1
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
1:0 Обамеянг – 2' 1:1 Леонардо – 50' 2:1 Обамеянг – 90+3'
Счёт уже на 2-й минуте встречи открыл габонский нападающий хозяев Пьер-Эмерик Обамеянг, который является лучшим бомбардиром в истории Лиги Европы. Гости смогли восстановить равновесие на 50-й минуте усилиями бразильца Маркоса Леонардо. Судьба встречи предрешилась на третьей компенсированной к матчу минуте, когда победу «Аль-Кадисии» принёс точный удар всё того же Обамеянга.
«Аль-Хиляль» потерпел второе поражение в нынешнем чемпионате, остался с 43 очками, однако продолжает лидировать в Саудовской лиге. «Аль-Кадисия» набрала 37 очков и идёт на третьей строчке.
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