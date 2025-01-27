Владимир Кузьмичёв: по Джикии пока не поступало никаких предложений

Бывший директор академии московского «Спартака» Владимир Кузьмичёв высказался о карьерных перспективах защитника Георгия Джикии, на текущий момент выступающего в «Химках».

«По Джикии пока не поступало никаких предложений — ни из-за рубежа, ни от команд РПЛ. Но если появится реальная заинтересованность от клуба, который будет решать более серьёзные задачи, чем «Химки», то Георгий с удовольствием рассмотрит переход. Вероятность, что мы в таком случае договоримся с «Химками», очень высокая», — приводит слова Кузьмичёва Metaratings.

Напомним, в нынешнем сезоне 31-летний защитник принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн. Ранее он выступал за московский «Спартак», откуда ушёл по истечении срока контракта.