Кузнецов — о возможном уходе Гуарирапы из ЦСКА: человек никакой пользы для клуба не принёс

Бывший футболист ЦСКА и сборной России Дмитрий Кузнецов поделился мнением о возможном уходе из клуба венесуэльского нападающего Сауля Гуарирапы.

«Положительно смотрю на то, что Гуарирапа может вернуться в «Сочи». За первую часть чемпионата человек никакой пользы для ЦСКА не принёс: ни голами, ни передачами. Ну, что это такое, это нападающий? Я считаю, что это не нападающий, не уровень ЦСКА.

Если он там забивал, то должен играть там, где приносит пользу. Здесь на него не рассчитывают, играл немного, не забивал. Я понимаю, что от него нет толку, зачем такого человека держать, когда можно другого взять, который будет полезен?» — приводит слова Кузнецова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Сауль Гуарирапа провёл за ЦСКА во всех турнирах 15 матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями.