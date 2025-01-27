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Экс-защитник «Спартака» Кофрие перешёл в «Зальцбург»

Экс-защитник «Спартака» Кофрие перешёл в «Зальцбург»
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Бывший защитник московского «Спартака» Максимилиано Кофрие перёшел в «Зальцбург» из французского «Клермона» на правах аренды, сообщается на сайте австрийского клуба. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона и включает опцию выкупа.

В «Клермон» 27-летний защитник перёшел из «Спартака» в 2023 году. За это время он принял участие в 46 матчах и отметился одним голом. Первую часть сезона-2024/2025 Кофрие провёл в аренде в «Валенсии», за которую сыграл всего один матч в Ла Лиге.

Текущий контракт футболиста с «Клермоном», который выбыл во французскую Лигу 2 по итогам прошлого сезона, завершится в июне 2026 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 1,5 млн.

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