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Агент — об уходе Черчесова из сборной Казахстана: его можно ждать в РПЛ уже в этом сезоне

Агент — об уходе Черчесова из сборной Казахстана: его можно ждать в РПЛ уже в этом сезоне
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Известный агент Владимир Кузьмичёв прокомментировал уход Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана.

«Это было на поверхности. Но я думал, что решение примут раньше. Наверное, не могли определиться с кандидатурой нового главного тренера. Сейчас определились, поэтому решили расторгнуть контракт. Ни одной победы, 0 забитых голов и 15 пропущенных — любого руководителя такая статистика будет резать.

Может ли такая неудовлетворительная работа сказаться на карьере Черчесова? Не думаю, что кардинально скажется. Думаю, у него всё будет хорошо. В истории его работы положительной репутации больше.

Будет ли Черчесов интересен клубам РПЛ? Сейчас неинтересен. Но начнётся чемпионат, какая-нибудь команда повалится — его кандидатура будет обсуждаться. Плюс в нашем футболе иногда руководителями принимаются решения, которые во многом зависят от связей и знакомств. У Станислава Саламовича они хорошие. Так что, думаю, можно его ждать уже даже в этом сезоне», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

Об увольнении 61-летнего Черчесова стало известно сегодня, 27 января. Отмечалось, что трудовое соглашение было расторгнуто по обоюдному решению сторон. Вместе с Черчесовым уволен и весь его тренерский штаб. Напомним, российский специалист провёл у руля национальной команды Казахстана шесть матчей (пять поражений и одна ничья).

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