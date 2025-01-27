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Аршавин критично высказался об игроке «Торино» Иличе, который близок к уходу в «Спартак»

Аршавин критично высказался об игроке «Торино» Иличе, который близок к уходу в «Спартак»
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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин раскритиковал «Спартак» за намерение выложить большую сумму за сербского полузащитника «Торино» Ивана Илича. Ранее сообщалось, что клубы достигли договорённости о переходе игрока.

«Меня удивляла и сейчас удивляет его цена. Просто то, что я видел на чемпионате Европы… Ладно, если бы его фамилия звучала в «Торино», а я прошлым летом впервые узнал, что есть такой футболист. Как игрок «Торино» может стоить € 25 млн, я не понимаю», — сказал Аршавин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

В нынешнем сезоне 23-летний Илич принял участие в 13 встречах «Торино» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с командой из Турина рассчитано до лета 2027 года.

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