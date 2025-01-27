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Гурцкая высказался о переговорах между «Спартаком» и «Торино» о трансфере Илича

Гурцкая высказался о переговорах между «Спартаком» и «Торино» о трансфере Илича
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Агент Тимур Гурцкая поделился мнением о переговорах между московским «Спартаком» и итальянским «Торино» о переходе полузащитника туринского клуба Ивана Илича.

«Не понимаю, почему такие долгие переговоры. Тебе выставляют бабки, ты выставляешь свою цену. Или да, или нет», — казал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

В нынешнем сезоне 23-летний Илич принял участие в 13 встречах «Торино» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с командой из Турина рассчитано до лета 2027 года.

Напомним, «Спартак» ушёл на зимнюю паузу на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков после 18 матчей. Команда Деяна Станковича выиграла шесть последних встреч в рамках чемпионата перед завершением первой части первенства.

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