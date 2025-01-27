Гурцкая — о Селихове: он легко мог доиграть сезон, не было необходимости его отпускать

Агент Тимур Гурцкая считает, что у «Спартака» не было необходимости расставаться с голкипером Александром Селиховым за полгода до окончания контракта. По словам Гурцкая, в причинах ухода вратаря из команды могут быть «подводные течения».

«Последнее, что слышал — Селихова сватают в «Химки». Что он практически уже в команде… Думаю, там [в уходе из «Спартака»] есть подводные течения. Почему ему сейчас дали € 700 тыс. и отпустили? Может, с дисциплиной [связано] или с недовольством игровым временем. Возможно, что-то высказывал, это услышал тренер или ему донесли, и тогда он сказал: «Чтобы я больше не видел этого парня». Я только так вижу ситуацию. Отдавать € 700 тыс. за полгода до конца контракта, а сейчас брать второго вратаря под Максименко… Он легко мог доиграть сезон. Никакой необходимости в этом не было. Ждём Помазуна? Думаю, что да», — сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

22 января «Спартак» объявил о расторжении контракта с Александром Селиховым по соглашению сторон. Вратарь выступал за красно-белых с января 2017 года и провёл в их составе 102 матча.