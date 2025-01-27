Кузьмичёв: не думаю, что возвращение Антона Миранчука в Россию этой зимой возможно

Известный российский футбольный агент Владимир Кузьмичёв высказался о слухах, что руководство и тренерский штаб швейцарского «Сьона» недовольны игрой полузащитника Антона Миранчука. Напомним, ранее главный тренер Дидье Толо заявил, что действия футболиста недостаточно хороши для него.

«Не думаю, что в это трансферное окно возвращение Антона Миранчука в Россию возможно. Надо понимать, что критика от тренера в Европе не такое уж и редкое дело. Это воспринимается более спокойно, чем в России. Да, от Антона ждали, что он сразу вольётся в команду и станет лидером. Условия, которые ему предложили, для «Сьона» и в целом чемпионата достаточно высокие. Естественно, что от него требуют качества. К сожалению, пока не получается. Но возвращение Антона в это трансферное окно маловероятно», — приводит слова Кузьмичёва Metaratings.

Антон Миранчук перешёл в швейцарский клуб осенью 2024 года в статусе свободного агента. Предыдущей командой россиянина был московский «Локомотив», воспитанником которого он является. В текущем сезоне Миранчук провёл за клуб в швейцарской Суперлиге девять матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями.