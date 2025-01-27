«За такое нужно сразу сажать». Агент — о возможном уходе Бабича из «Спартака» за € 10 млн

Известный агент Тимур Гурцкая прокомментировал информацию, что неназванный саудовский клуб готов предложить € 10 млн за защитника московского «Спартака» Срджана Бабича.

— Говорят, по Бабичу есть предложения.

— За € 10 млн «Спартак» его, конечно, не отпустит, если только они не прописаны. Это же можно сойти с ума, если «Спартак» отпустит своего лучшего защитника за € 10 млн. Купить за € 20 млн непонятного и ненужного игрока и за € 10 млн продать такого игрока — это будет вредительством. За такое нужно будет сразу кого-то посадить. У них защитников не хватает, нужно покупать, — сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

В нынешнем сезоне сербский защитник принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей.