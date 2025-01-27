Гурцкая предположил, из-за чего появились слухи об интересе к защитнику «Спартака» Бабичу

Агент Тимур Гурцкая рассказал, по каким причинам появились слухи об интересе к сербскому защитнику «Спартака» Срджану Бабичу.

«Бабич — яркий парень, высокий, мощный, играет за сборную. На слуху, плюс агенты, сербы хорошо своих пропихивают. Раскачивают здорово, да.

Для продления контракта? Для продления, для увеличения зарплаты. Сербы чутко чувствуют. С ними тяжело. Они слышат, что завелась пластинка у Угальде о повышении зарплаты. Скажут: «Бабич — основной центральный защитник, чуть ли не капитан»… Конечно, будут раскачивать и ныть, это нормально. Клуб должен всегда быть готов, что основные игроки начинают просить зарплату», — сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Напомним, ранее сообщалось об интересе к 28-летнему Бабичу со стороны неназванного клуба из Саудовской Аравии.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение Бабича с московским клубом рассчитано до лета 2026 года.