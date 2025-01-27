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«Зенит» начал переговоры с «Локомотивом» по трансферу Сильянова

«Зенит» начал переговоры с «Локомотивом» по трансферу Сильянова
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Санкт-петербургский «Зенит» начал переговоры с московским «Локомотивом» по трансферу защитника железнодорожников Александра Сильянова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В текущем сезоне 23-летний Сильянов сыграл 24 матча за столичный клуб во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Это его второй сезон в составе красно-зелёных. Контракт защитника с клубом истекает 30 июня 2026 года. Помимо «Локомотива», за карьеру в РПЛ футболист также защищал цвета «Ростова».

По итогам первой части нынешнего сезона РПЛ «Зенит» занимает второе место с 39 очками, уйдя на зимнюю паузу после двух поражений подряд. «Локомотив» располагается на пятой строчке с 35 очками.

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