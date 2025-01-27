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Никита Баженов: самый большой любитель бани — Глушаков, его никто не переплюнет

Никита Баженов: самый большой любитель бани — Глушаков, его никто не переплюнет
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Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов рассказал, что бывший полузащитник красно-белых Денис Глушаков является самым большим любителем попариться в бане.

«Я люблю ходить в баню в Сандуны. С Максимом Лайкиным там были, и хотел ещё пригласить Ивана Пяткина, чтобы он лучше восстановился. Они в плане бани молодцы, настоящие машины. Самый знаменитый, с кем парился? Самый большой любитель бани, конечно, Глушаков, его никто не переплюнет. Однажды парились с Валерием Сюткиным. Из футболистов это мои друзья Дмитрий Сычёв и Динияр Билялетдинов. Все футболисты любят баню, и не только русскоговорящие. Я помню, как Веллитон и Жедер попали в баню. Они её обожали. В Бразилии этого нет, но потом Веллитон и Жедер обещали построить у себя бани. До такой степени они прониклись этой культурой», — сказал Баженов в новом выпуске «Спартак Шоу».

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