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Юран: наверное, можно было бы дать Черчесову чуть больше времени в сборной Казахстана

Юран: наверное, можно было бы дать Черчесову чуть больше времени в сборной Казахстана
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Известный российский тренер Сергей Юран отреагировал на увольнение Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана.

«Жалко, что Черчесова уволили. Обидно за коллегу. Может, времени не хватило. Всё-таки Станислав Саламович только летом прошлого года принял команду и проработал всего шесть месяцев. Наверное, можно было бы дать ему чуть больше времени. Я ещё понимаю, когда в Англии и Испании, где есть футболисты высокого уровня, сразу требуют результат. А в казахстанской команде быстро не выстроить работу. Но если руководство посчитало, что тренер не выполнил поставленные задачи, то уже ничего не поделаешь», – приводит слова Юрана «РБ Спорт».

61-летний Черчесов занял этот пост в июле 2024 года. За шесть матчей под его руководством Казахстан уступил в пяти из них и единожды сыграл вничью.

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