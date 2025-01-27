Юран: наверное, можно было бы дать Черчесову чуть больше времени в сборной Казахстана

Известный российский тренер Сергей Юран отреагировал на увольнение Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана.

«Жалко, что Черчесова уволили. Обидно за коллегу. Может, времени не хватило. Всё-таки Станислав Саламович только летом прошлого года принял команду и проработал всего шесть месяцев. Наверное, можно было бы дать ему чуть больше времени. Я ещё понимаю, когда в Англии и Испании, где есть футболисты высокого уровня, сразу требуют результат. А в казахстанской команде быстро не выстроить работу. Но если руководство посчитало, что тренер не выполнил поставленные задачи, то уже ничего не поделаешь», – приводит слова Юрана «РБ Спорт».

61-летний Черчесов занял этот пост в июле 2024 года. За шесть матчей под его руководством Казахстан уступил в пяти из них и единожды сыграл вничью.