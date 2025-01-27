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Тренер «Акрона» Тедеев: надеюсь, что в ближайшее время мы получим центрального защитника

Тренер «Акрона» Тедеев: надеюсь, что в ближайшее время мы получим центрального защитника
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Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев заявил, что в ближайшее время команда может пополниться новым центральным защитником.

«Не секрет, что мы много пропускаем. Мы внимательно отслеживаем позицию центрального защитника, нам нужен ещё один футболист. Надеюсь, что в ближайшее время получим желанного нам игрока, сейчас идут определенные переговоры. Заранее не хочется говорить о каких‑то фамилиях, думаю, что это будет не совсем верно», — сказал Тедеев в эфире «Матч Премьер».

Тольяттинский «Акрон» по итогам осенней части своего дебютного сезона в РПЛ занимают в турнирной таблице чемпионата девятое место. В 18 сыгранных матчах красно-чёрные набрали 22 очка, отрыв волжан от зоны стыковых матчей составляет шесть очков, от зоны прямого вылета — девять очков.

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