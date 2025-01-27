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Гурцкая — о возможном трансфере Глебова: будет ли сделка между «Ростовом» и «Динамо»? Нет

Гурцкая — о возможном трансфере Глебова: будет ли сделка между «Ростовом» и «Динамо»? Нет
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Агент Тимур Гурцкая поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Ростова» Данила Глебова в стан московского «Динамо».

– «Ростов» не устраивает схема платежа, которую предлагает «Динамо». «Динамо» дает семь миллионов плюс бонус. Может быть, миллион-два, но «Ростов» это не устроит. «Ростов» устроят десять миллионов одним платежом.

– Будет ли сделка?
– Нет. «Ростов» и «Динамо» по-разному оценивают Глебова. Для «Ростова» это ключевой игрок, для «Динамо» – один из динамовцев, который приходит в состав. Они не готовы платить за Глебова оверпрайс. Для них оценка Глебова – это пять миллионов, ну семь с натяжкой. Потому что российских футболистов мало, – сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Глебову 25 лет, за «Ростов» он выступает с 2019-го. Действующий контракт Данила с жёлто-синими рассчитан до конца июня 2028 года. В нынешнем сезоне Глебов провёл 23 матча за команду во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского полузащитника в € 8 млн.

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