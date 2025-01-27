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«Ювентус» проявляет интерес к экс-тренеру «Барселоны» Хави — L’Equipe

«Ювентус» проявляет интерес к экс-тренеру «Барселоны» Хави — L’Equipe
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Туринский «Ювентус» связался с бывшим главным тренером «Барселоны» Хави, чтобы начать неформальные переговоры. Об этом сообщает L’Equipe.

По информации источника, это не связано с возможным увольнением главного тренера «Ювентуса» Тьяго Мотты. Отмечается, что этими переговорами туринский клуб демонстрирует открытость на рынке, в том числе и для тренеров.

Ранее сообщалось, что Хави находится в поисках нового клуба для работы и с наибольшей вероятностью вернётся к тренерской деятельности летом.

45-летний специалист с 2021 по 2024 год возглавлял «Барселону», вместе с которой он выиграл чемпионат и Суперкубок Испании.

После 22 туров «Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 37 очков.

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