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Гурцкая считает, что «Локомотив» не может продать Тикнизяна из-за «Зенита»

Гурцкая считает, что «Локомотив» не может продать Тикнизяна из-за «Зенита»
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Известный агент Тимур Гурцкая рассказал, какую роль сыграл «Зенит» в трудностях с продажей «Локомотивом» своего защитника Наира Тикнизяна.

«Знаю, что был интерес от «Севильи», но дальше не пошло. «Локомотив» готов продать Наира за приличные [деньги].

Сколько? Понимаете, произошла проблема из-за «Зенита». «Зенит» своей восьмёркой сбил с толку всех в мире, и теперь «Локомотив» понимает, что они хотели бы восьмёрку. Но они могут в лучшем случае получить только любую половину от восьмёрки. Я не уверен, что кто-то даст больше € 4 млн. Конечно, никто не даст € 8 млн, а у них в совете директоров в голове [такая мысль], что существовала какая-то некая восьмёрка», — сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

На данный момент армянский футболист пока не может договориться с «Локомотивом» о новом контракте.

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