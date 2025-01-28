Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, сколько «Локомотив» хочет получить от «Зенита» за Сильянова

Стало известно, сколько «Локомотив» хочет получить от «Зенита» за Сильянова
Аудио-версия:
Комментарии

«Локомотив» хочет получить от «Зенита» € 10 млн за трансфер Александра Сильянова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Эту сумму на данный момент озвучил московский клуб в переговорах с клубом из Санкт-Петербурга.

В текущем сезоне 23-летний Сильянов сыграл 24 матча за столичный клуб во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Это его второй сезон в составе красно-зелёных. Контракт защитника с клубом истекает 30 июня 2026 года. Помимо «Локомотива», за карьеру в РПЛ футболист также защищал цвета «Ростова».

По итогам первой части нынешнего сезона РПЛ «Зенит» занимает второе место с 39 очками, уйдя на зимнюю паузу после двух поражений подряд. «Локомотив» располагается на пятой строчке с 35 очками.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Зенит» начал переговоры с «Локомотивом» по трансферу Сильянова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android