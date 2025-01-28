Черчесов высказался о недопуске молодёжной сборной России до Евро‑2027 и Олимпиады‑2028

Известный тренер Станислав Черчесов отреагировал на новость о недопуске молодёжной сборной России до участия в Евро-2027 и Олимпиаде-2028.

«Что касается 2028 года. Не знаю, какие там есть нюансы при жеребьёвке, но это немного рано. Сейчас 2025 год, может, поменяются какие‑то политические течения. Может, воспользоваться этой ситуацией? Сейчас нет Лиги чемпионов. Понятно, что хочется стать чемпионом и играть в Лиге чемпионов. Как воспользоваться? Больше уделять внимание россиянам и давать возможность», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

В понедельник, 27 января, на официальном сайте Футбольной ассоциации Уэльса (FAW) был опубликован список участников отборочного этапа Евро‑2027. Сборная России не попала в их число и, соответственно, не сможет принять участие в футбольном турнире на Олимпийских играх 2028 года. Участники финальной стадии Евро‑2027 будут бороться за путёвки на Олимпиаду.