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«Манчестер Сити» подписал защитника «Нью-Йорк Сити» Макфарлейна

«Манчестер Сити» подписал защитника «Нью-Йорк Сити» Макфарлейна
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«Манчестер Сити» подписал 18-летнего защитника «Нью-Йорк Сити» Кристиана Макфарлейна. Об этом сообщает пресс-служба американского клуба.

Отмечается, что «Нью-Йорк Сити» получит процент в случае перепродажи футболиста.

В нынешнем сезоне Макфарлейн провёл за «Нью-Йорк Сити» 13 матчей и не отметился результативными действиями. На его счету три встречи за сборную Англии до 18 лет.

Футболист имеет двойное гражданство — США и Англии. Кристиан ещё не сделал выбор ни в чью пользу — он может выступать за любую их этих национальных команд. На молодёжном уровне защитник представлял обе страны, но пока не определился со своим международным будущим на взрослом уровне.

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