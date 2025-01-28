Результаты матчей Серии А 27 января

Вчера, 27 января, состоялись матчи 22-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Италии 27 января:

«Венеция» — «Верона» — 1:1;

«Дженоа» — «Монца» — 2:0.

Турнирную таблицу Серии А сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», набравший 53 очка после 22 матчей. На второй строчке располагается миланский «Интер», заработавший 50 очков за 21 встречу. Третье место с 46 очками занимает «Аталанта». На четвёртом месте находится римский «Лацио», набравший 39 очков. В зоне вылета располагаются «Монца» (13), «Венеция» (16) и «Лечче» (20).