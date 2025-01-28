«Алавес» и «Сельта» сыграли вничью в матче 21-го тура Ла Лиги
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Завершился матч 21-го тура испанской Ли Лиги, в котором встречались «Алавес» и «Сельта». Команды играли на стадионе «Мендисорроса» в Витории (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Франсиско Хосе Эрнандесом Маэсо. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Итоговый счёт — 1:1.
Испания — Примера . 21-й тур
27 января 2025, понедельник. 23:00 МСК
Алавес
Витория
Окончен
1 : 1
Сельта
Виго
1:0 Кике – 6' 1:1 Дуран – 66'
Счёт в матче был открыт уже на шестой минуте. Отличился нападающий «Алавеса» Кике, который реализовал пенальти. На 66-й минуте Пабло Дуран сравнял счёт с передачи Михайло Ристича.
«Алавес» записал в свой актив 21 очко. Команда располагается на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Сельта» с 25 очками находится на 13-й строчке.
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