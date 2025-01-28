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Результаты матчей чемпионата Испании 27 января

Результаты матчей чемпионата Испании 27 января
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Вчера, 27 января, в 21-м туре испанской Ла Лиги сезона-2024/2025 состоялся один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня.

Результаты матча 21-го тура чемпионата Испании 27 января:

«Алавес» — «Сельта» — 1:1.

На данный момент «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 49 очков. На втором месте находится «Атлетико», набрав 45 очков. Замыкает тройку лидеров каталонская «Барселона», на счету которой 42 очка. В топ-5 также входят «Атлетик» (40) и «Вильярреал» (34). В зоне вылета располагаются «Эспаньол» (20), «Валенсия» (16) и «Вальядолид» (15).

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