Трансфер 18-летнего игрока «Фламенго» Лоррана в ЦСКА сорвался — Globo Esporte

Трансфер полузащитника «Фламенго» Лоррана в московский ЦСКА сорвался. Об этом сообщает Globo Esporte.

По информации источника, красно-синие не захотели увеличивать предложение по 18-летнему игроку выше € 8 млн, и переговоры между клубами завершились. Во вторник футболист возвращается к тренировкам с основной командой «Фламенго».

В сезоне-2024 Лорран сыграл за клуб 22 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до зимы 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.