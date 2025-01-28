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Мурад Мусаев оценил шансы «Краснодара» на чемпионство

Мурад Мусаев оценил шансы «Краснодара» на чемпионство
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил шансы команды на победу в чемпионате России.

«Верим ли мы в чемпионство «Краснодара»? Конечно же, верим. Я вижу это по каждому футболисту и по той атмосфере, которая есть в команде. У нас должен быть дух победителя, мы должны быть единым целым, у нас одна задача — побеждать. Футбол непредсказуем, может произойти всё. Я знаю, что мы отдадим все наши силы и знания. У нас всё есть, чтобы порадовать наших болельщиков и наш город», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 «Краснодар», набравший 39 очков после 18 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший также 39 очков. Третье место с 37 очками занимает московский «Спартак». В зоне вылета располагаются «Оренбург» (8) и «Ахмат» (13).

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