Бывший футболист «Реала Сосьедад» и сборной России по футболу Дмитрий Хохлов рассказал, что упустил шанс выиграть чемпионат Испании в составе баскской команды из‑за гола экс-игрока «Сельты» Александра Мостового.

«Реал» в последнем туре должен был проиграть или сыграть вничью, а нам нужна была победа. Но думаю, что судьба [чемпионства] решилась за тур до этого. Мостовому огромный привет, он лишил нас золотых медалей, забив нам гол. Саша, это любя. Мы общаемся и дружим. Сезон был классный, золотые медали чемпионата Испании уплыли из‑за Мостового. Было жалко», — сказал Хохлов в эфире «Матч Премьер».

Напомним, «Реал Сосьедад» в сезоне‑2002/2003 завоевал серебряные медали испанской Примеры. В предпоследнем туре лидировавшая в чемпионате команда Хохлова уступила «Сельте» со счётом 2:3 и пропустила вперёд мадридский «Реал». Один из голов «Сельты» в том матче забил Александр Мостовой. В последнем туре и мадридский «Реал», и «Реал Сосьедад» одержали победы, и золото досталось «сливочным».