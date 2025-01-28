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Андрей Аршавин высказал опасение относительно трансфера Луиса Энрике в «Зенит»

Андрей Аршавин высказал опасение относительно трансфера Луиса Энрике в «Зенит»
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Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о переходе бразильского нападающего Луиса Энрике в стан сине-бело-голубых.

«Единственные опасения могут быть, что в «Бетисе» у него не получилось. Может он на европейском континенте не так хорош», — сказал Аршавин в эфире «Матч Премьер».

«Зенит» объявил о переходе бразильского нападающего 20 января. Контракт футболиста сборной Бразилии с санкт-петербургским клубом рассчитан на четыре года с опцией продления на один сезон. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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